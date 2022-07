Thor: Love and Thunder, il cosplay di Jane Foster da Alyson Tabbitha esprime potenza

Thor: Love and Thunder ha ribadito la visione alternativa di Taika Waititi per quanto concerne il Marvel Cinematic Universe, e Alyson Tabbitha ha realizzato un nuovo, spettacolare cosplay dedicato a Jane Foster. Potente, vero?

Come abbiamo scritto nella recensione di Thor: Love and Thunder, Jane è stata praticamente reinventata per questa pellicola, andando ad attingere a una celebre serie in cui la dottoressa si trasforma anche lei in Thor dopo aver sollevato Mjolnir.

La posa è esattamente quella della locandina alternativa del film, che vede Jane alzare il martello verso il cielo mentre emana fulmini, e Alyson è riuscito a ricreare quell'immagine evocativa anche grazie alla qualità della sua interpretazione, ma questa non è una novità.

La modella americana ha infatti costruito da sola tutti i componenti del costume e ha realizzato anche un makeup che la rendesse simile a Natalie Portman, il tutto nel giro di pochi giorni: davvero bravissima!