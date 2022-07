Marvel's Midnight Suns: un video gameplay svela le abilità di Spider-Man in battaglia

2K e Firaxis Games hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Marvel's Midnight Suns con protagonista Spider-Man che svela le sue caratteristiche e abilità speciali nei combattimenti dello strategico in arrivo a ottobre su PC e console.

Come spiegato nel filmato, Spider-Man si contraddistingue nel variegato roster di Marvel's Midnight Suns per via della sua sorprendente agilità, caratteristica che è stata rappresentata nello strategico di Firaxis Games donandolo di carte rapide e gratuite.

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere tuttavia non eccelle in potenza offensiva, ma compensa con devastanti attacchi ambientali, su cui ruota buona parte del suo set. La carta Opportunista, ad esempio, gli permette di sferrare due attacchi di questo tipo senza usare punti Heroism e, una volta potenziata, ne aumenta anche i danni.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 7 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco è in sviluppo anche per Nintendo Switch, ma quest'ultima versione non ha ancora una data di uscita.

Spider-Man è solo uno dei tanti eroi che potremo utilizzare nel gioco. Ad esempio nei trailer pubblicati nei giorni scorsi abbiamo visto in azione anche Iron Man e Captain America.