Nintendo Switch: svelate le dimensioni di Digimon Survive, MADiSON, Dungeons 3 e non solo

Tramite gli aggiornamenti delle pagine dell'eShop sono emerse le dimensioni del download di vari giochi in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch nelle prossime settimane e mesi, tra cui Digimon Survive, MADiSON e Dungeons 3.

Come possiamo notare tutti i giochi elencati qui sotto presentano dimensioni tutto sommato piuttosto contenute. Ad esempio, Digimon Survive, che debutterà nei negozi venerdì 29 luglio, ha dimensioni che si aggirano sui 4,7 GB. Dungeons 3 è il titolo più pesante della lista sfiorando i 6 GB complessivi, comprensibile vista la mole di contenuti presenti nel gioco base e nelle espansioni, incluse nel pacchetto in arrivo il 15 settembre. MADiSON, l'horror di Bloodious Games di cui abbiamo già pubblicato la nostra recensione, invece non arriva neppure a pesare 1 GB.

Dungeons 3 - Nintendo Switch Edition - 5.9GB

Digimon Survive - 4.7GB

Cleo: A Pirate's Tale - 2.6GB

South of the Circle - 2.4GB

Miss Kobayashi's Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon * Breath - 1.3GB

Turrican Anthology Vol. I - 1.3GB

Little League World Series Baseball 2022 - 1.0GB

Promo Pack 2×1 - 1.0GB

MADiSON - 887MB

Strange Horticulture - 743MB

Frogun - 563MB

Train Valley: Console Edition - 557MB

Super Bullet Break - 552MB

Hell Blasters - 472MB

Jigoku Unko Toripuru - 428MB

Solitaire Master VS - 370MB

Japanese Escape Games The Hospital - 370MB

Treehouse Riddle - 284MB

After Wave: Downfall - 264MB

Superpanda 2 - 260MB

Puzzletronics: Digital Infinite - 225MB

Artsy Pixel - 215MB

LootLite - 155MB

Sofiya and the Ancient Clan - 141MB

Avenging Spirit - 49MB

Le informazioni sono state estrapolate non solo dalla divisione europea dello store online di Nitendo ma anche da quella giapponese e nordamericana e successivamente condivise sulle pagine di Nintendo Everything. Di conseguenza alcune dimensioni potrebbero risultare leggermente inferiori o superiori nei nostri lidi, ad esempio per via della localizzazione.

Che ne pensate, c'è qualcuno dei giochi sopraelencati che vi interessa particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.