Diablo Immortal supera quota 20 milioni di giocatori, Blizzard regala dei bonus per festeggiare

Blizzard ha annunciato che Diablo Immortal ha superato il traguardo dei 20 milioni di giocatori su PC, iOS e Android a meno di due mesi dal lancio, avvenuto lo scorso 2 giugno. Per festeggiare questo risultato tutti i giocatori riceveranno dei bonus.

Numeri decisamente ottimi, soprattutto se considerando le numerose critiche rivolte al gioco free-to-play per via delle suo sistema di monetizzazione, ritenuto fin troppo invadente e predatorio. D'altro canto, però, tutti i contenuti del gioco risultano accessibili senza spendere neppure un euro, con le microtransazioni che riguardano l'endgame e il processo di "minmaxing" delle statistiche del proprio personaggio, come spiegato anche nella nostra recensione di Diablo Immortal.

Stando al sito Appmagic, Diablo Immortal ha ricavato circa 49 milioni di dollari in microtransazioni nel primo mese dal lancio. Parliamo dunque di oltre un milione di dollari di media al giorno, segno che molti giocatori hanno deciso di spenderci dei soldi sopra a prescindere alle polemiche.

Come accennato in apertura, per festeggiare Blizzard ha deciso di regalare dei bonus, che consistono in Legendary Crest, oro e non solo per tutti i giocatori che effettueranno il log-in nel gioco.

Questa settimana Blizzard ha annunciato l'arrivo di novità importanti per Diablo Immortal, tra cui il tanto atteso cambio della classe.