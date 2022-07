Diablo Immortal, cambio della classe e altre novità in arrivo da Blizzard

Diablo Immortal vedrà l'arrivo di una serie di novità fra cui il cambio della classe, che sarà consentito a partire dal livello 35 ma limitato a una volta ogni sette giorni. Non mancheranno inoltre delle funzioni extra per il gioco.

Capace di realizzare incassi per 49 milioni di dollari nel primo mese, Diablo Immortal tiene fede alla propria natura di esperienza live service e si adatta dunque dinamicamente alle esigenze degli utenti, anche e soprattutto sul fronte della varietà e dei contenuti inediti.

"Dopo aver affrontato i nemici faccia a faccia col Barbaro, potresti sentire di voler rinfoderare le armi e manipolare le forze arcane da lontano con un Mago", si legge sul sito ufficiale. "Il cambio della classe dà l'opportunità di un nuovo inizio mantenendo buona parte dei progressi precedenti. Per goderti Sanctuarium con una classe diversa, fai visita al braciere delle Fiamme Mutevoli a Cuor della Marca."

Ecco alcune regole relative alla meccanica di cambio della classe:



Il cambio della classe diventa disponibile per un personaggio a partire dal livello 35. Puoi cambiare classe una volta ogni sette giorni senza alcun costo e c'è anche un'opzione a uso singolo per tornare immediatamente alla tua vecchia classe, evitando il periodo d'attesa di sette giorni. Non è previsto che i giocatori possano acquistare l'abilità di cambiare classe più frequentemente.

Passando a una specifica classe per la prima volta, potrai impostare l'aspetto del tuo personaggio e ripristinerai completamente i punti dell'Albero d'eccellenza.

Passando a una specifica classe per la prima volta, ti sarà fornito dell'equipaggiamento temporaneo. Esso sarà di grado equivalente a quello precedentemente equipaggiato dall'ultima classe.

Saranno mantenute tutte le affiliazioni al Clan, alla Brigata e agli altri gruppi d'appartenenza. Alcuni oggetti cosmetici specifici di una classe non saranno mantenuti al cambio della classe. Tutto l'equipaggiamento della classe precedente sarà disponibile nell'inventario. Gli oggetti cosmetici posseduti specifici di una classe resteranno legati a essa e saranno nuovamente disponibili al successivo cambio verso la classe prevista.

Diablo Immortal, il Viaggio dell'Eroe

Non è finita qui: gli sviluppatori di Diablo Immortal hanno introdotto anche un nuovo contenuto endgame, Il Viaggio dell'Eroe: "una nuova esperienza di fine gioco disponibile ai giocatori durante la parte di missione principale relativa alla Tundra Congelata."

"Composto da quattro capitoli, di cui altri due previsti in futuro, il Viaggio dell'Eroe ti manderà a compiere obiettivi degni del tuo valore che aumenteranno di difficoltà in base al tuo livello d'eccellenza."

"Se ti dimostrerai meritevole della sfida, otterrai un'infinità di ricompense alla conclusione di ogni capitolo. Si tratta di grosse somme d'oro o Platino, Chiavi dell'Aspirante, Emblemi leggendari e persino la cornice ritratto Viaggio Glorioso."

Diablo Immortal, un nuovo artwork

Pochi a Sanctuarium sono in grado di affrontare l'oscurità e sacrificare la vita per gli indifesi. Ma tu hai dedicato i tuoi giorni a sfoltire le file degli Inferi Fiammeggianti, donando la pace quando un tempo tutta la speranza sembrava perduta. Gli oppressi contano su di te e per continuare a servirli dovrai solcare il Sentiero dell'Avventuriero.

Dal 20 luglio alle 3:00 fino al 3 agosto alle 3:00 (orario del server), completando le missioni del Sentiero dell'Avventuriero, otterrai oro, Polvere Incantata e Materiali di Scarto per le tue imprese. Portare a termine abbastanza compiti sbloccherà anche determinate ricompense di traguardo:



Completa otto compiti per ottenere 10 Chiavi dell'Aspirante

Completa 16 compiti per ottenere la cornice ritratto Alloro dell'avventuriero

Completa 20 compiti per ottenere un Emblema Leggendario

Diablo Immortal, un nuovo boss

Rayek ne ha trovato un altro! Ma gli servirà l'aiuto di alcuni possenti avventurieri per disfarsi di quest'antica minaccia gargantuesca e impossibile. Gorgothra è il terzo dei Demoni Iracondi che infesta Sanctuarium.

Ha conquistato la fedeltà di infiniti demoni nel corso delle ere, ma conosce bene il combattimento: i suoi raggi pietrificanti, il veleno bilioso e i colpi serpentini fanno impallidire il potere di Lassal e Vitaath.

Possiedi le capacità necessarie a sovrastare la furia di Gorgothra? O diverrai l'ennesimo cumulo d'ossa a decorazione del suo antro? Raduna il tuo gruppo all'Inferiquiario, perché Gorgothra emergerà il 2 agosto.