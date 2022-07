PlatinumGames: i primissimi dettagli su Project GG, il team lavora anche su un'altra novità

Tramite una nuova intervista ai microfoni della testata giapponese Famitsu, abbiamo modo di scoprire i primissimi dettagli su Project GG, il nuovo gioco di PlatinumGames, la quale conferma anche di essere al lavoro su altri nuovi giochi non ancora annunciati.

Prima di tutto, scopriamo che Project GG di PlatinumGames includerà una funzione simile al Which Time di Bayonetta, ovvero l'effetto di rallentamento del tempo che permette di attaccare i nemici dopo una schivata precisa. Il gioco si sta espandendo rispetto a quanto mostrato con il primo teaser e Kamiya vuole fare in modo che questo gioco sia di qualità massima. È stato anche confermato che lo Shiba Inu mostrato sarà presente all'interno del gioco. Per il momento non è stato svelato quando potremo scoprire più informazioni.

Sappiamo però che l'investimento di Tencent ha aiutato PlatinumGames ad ampliare il gioco. Tecent, come suo tipico, collabora con PlatinumGames, ma non ha controllo diretto sul progetto. La compagnia è sicura della qualità di Project GG e vuole assicurarsi che abbia successo.

PlatinumGames, inoltre, mira ad ampliarsi (oltre i 1.000 dipendenti) e vuole pubblicare i propri giochi sia in formato digitale che fisico su scala globale. Inoltre, è confermato che Project GG sarà autopubblicato dalla compagnia. A guidare il team di pubblicazione sarà il nuovo assunto Yamane, ex-Nintendo.

I nuovi giochi in sviluppo sono di varie dimensioni, alcuni piccoli alcuni grandi, e almeno uno di questi è una nuova IP creata internamente e slegata da Project GG.

Dovremo attendere un po' di tempo prima di poter scoprire esattamente di cosa si tratti. PlatinumGames è anche prossima alla pubblicazione di Bayonetta 3, da pochissimo disponibile al preordine su Amazon Italia.