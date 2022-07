Classifica Steam: Deck e Stray in vetta, Marvel's Spider-Man Remastered è già terzo

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware di maggior successo su Steam dell'ultima settimana, guidata ancora una volta da Steam Deck, la console-PC portatile di Valve. Di seguito la top 10:

Steam Deck Stray Marvel's Spider-Man Remastered Raft Dinkum No Man's Sky Valve Index VR Kit Elden Ring MultiVersus Founder's Pack - Standard Edition Ready or Not

Il primo posto come possiamo vedere se lo aggiudica ancora una volta Steam Deck, avvantaggiato sicuramente dal fatto che la classifica è stilata in base ai ricavi complessivi e non le unità vendute. Scendendo di un gradino del podio troviamo Stray: l'avventura felina si conferma ancora una volta un grandissimo successo, tanto che al lancio su Steam ha stracciato i numeri di utenti attivi dei giochi pubblicati in precedenza da Annapurna.

Marvel's Spider-Man Remastered invece conquista il terzo posto anche se il lancio è fissato al 12 agosto, tutto grazie all'apertura dei preoder su Steam. Tra l'altro da poco sono state svelate anche le caratteristiche tecniche, i requisiti di sistema e i bonus per il pre-acquisto.

Per il resto la classifica vede al nono posto il Founder's Pack standard di MultiVersus, il picchiaduro con i personaggi WarnerBros. da ora disponibile in open beta per tutti i giocatori, Elden Ring scende dal quarto all'ottavo posto, mentre Valve Index VR Kit rimane saldo in settima posizione.