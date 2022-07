Stray su Steam ha oltre 60.000 utenti, è il miglior lancio per un gioco Annapurna

Come era lecito aspettarsi Stray sta macinando ottimi numeri su Steam, dove al momento in cui scriviamo sono stati superati i 60.000 utenti contemporanei, il che lo rende praticamente il miglior lancio di sempre per un gioco pubblicato da Annapurna Interactive.

Questo dettaglio è stato condiviso dal sempre attento Benji-Sales, che per fare un paragone ha confrontato il numero di utenti attivi su Steam degli altri titoli di Annapurna Interactive. Attualmente Stray ha circa 62.736 utenti attivi secondo SteamDB, mentre al lancio Twelve Minutes ne contava "solo" 8.021, mentre il frenetico Neon White arrivato poche settimane fa su Steam e Nintendo Switch ne aveva 3.277.

In parte questo risultato era prevedibile: il gioco è stato seguito con molta attenzione da critica e pubblico fin dal suo annuncio e ancora prima del debutto ufficiale figurava tra le prime posizioni della classifica di vendite di Steam solo con i preorder.

Sulle nostre pagine trovate la recensione di Stray, che vi ricordiamo è disponibile anche per PS5 e PS4, in cui Tommaso Pugliese afferma:

"Stray è una piccola perla, un'avventura in grado di regalare sequenze davvero suggestive e una storia affascinante, finanche commovente in alcuni frangenti, che poggia sulle solide basi di una lore molto ben scritta. Certo, proprio come un gatto randagio al gioco capita d'impaurirsi per ogni piccolo sussulto, e così il team ha creato una bolla confortevole in cui muoversi senza temere alcuna insidia, con il risultato di evitare svarioni ma al contempo rinunciando a esprimere appieno un potenziale che appare limpido già nei primi minuti. A ogni modo avremo tempo per riflettere su ciò che Stray non riesce a essere: meglio concentrarsi su ciò che è, ovverosia il prossimo titolo che giocherete."