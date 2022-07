CD Projekt RED sarà al Lucca Comics & Games 2022 per festeggiare il ventesimo anniversario

CD Projekt RED, lo studio di The Witcher e Cyberpunk 2077, sarà al Lucca Comics & Games 2022 dove per l'occasione festeggerà il suo ventesimo anniversario in compagnia dei fan con un evento speciale.

La conferma è arrivata da un post pubblicato sulle pagine social della manifestazione, che recita:

"CD Projekt Red festeggerà il suo ventesimo anniversario a Lucca Comics & Games 2022 con un evento unico. Uniti dall'attenzione all'inclusività e la capacità di immaginare nuovi mondi e renderli reali, sarà Lucca Comics & Games l'occasione perfetta per celebrare il successo della casa produttrice di TheWitcher ".

Al momento non sono stati condivisi dettagli su cosa possiamo aspettarci dall'evento di CD Projekt RED. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito. Nel frattempo vi ricordiamo che il Lucca Comics & Games 2022 si svolgerà tra il 28 ottobre e il 1° novembre.

CD Projekt Red ha spento la sua ventesima candelina lo scorso 1° luglio. Per festeggiare ha aperto un sito dedicato all'anniversario, in cui i fan possono trovare tanto materiale legato allo studio di sviluppo polacco, nonché una serie di livestream incentrate sui giochi realizzati, come la trilogia di The Witcher.