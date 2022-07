Steam Deck: non giocateci a temperature troppo elevate, consiglia Valve

Siamo in piena estate e in questi giorni le temperature in alcuni paesi sfiorano o addirittura superano i 40 gradi Celsius. Non siamo gli unici a soffrire per il caldo, ma anche gli apparecchi elettronici, inclusi PC e console. In tal senso, Valve raccomanda di non giocare con Steam Deck in ambienti con temperature che superano i 35 gradi Celsius, altrimenti la console potrebbe iniziare a ridurre le prestazioni per proteggere i componenti interni.

L'avviso è arrivato con un post su Twitter, che spiega che le temperature ideali per giocare con la console-PC si aggirano tra i 0 e i 35 gradi Celsius. Superata questa soglia Steam Deck potrebbe andare in throttling, ovvero un meccanismo di sicurezza che riduce automaticamente le prestazioni per diminuire il calore interno, così da salvaguardare il sistema da possibili danni.

"Per i nostri amici nel bel mezzo di un'ondata di caldo, una breve nota sull'utilizzo di Steam Deck ad alte temperature. Steam Deck offre le migliori prestazioni a temperature ambiente comprese tra 0° e 35° C. Se la temperatura aumenta, Steam Deck potrebbe iniziare a ridurre le prestazioni per proteggersi".

Un secondo post, specifica che l'APU della console-PC offre prestazioni ottimali fino a 100 gradi Celsius. Superata questa soglia va in throttling e a 105 gradi si spegne automaticamente per evitare danni fatali.

"Qualche dettaglio in più: l'APU di Steam Deck funziona bene a temperature fino a 100°C. A 100°C, inizierà a rallentare le prestazioni e a 105°C si chiuderà down. Anche in questo caso, serve per proteggere il sistema (e te) dai danni.

Consigli simili sono arrivati anche da Nintendo per quanto riguarda Switch, con la grande N che raccomanda di non giocarci, sia in modalità portatile che quando collegata al dock, se la temperatura dell'ambiente supera i 35 gradi.