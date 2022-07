Nintendo Switch: non giocateci a temperature troppo elevate, avverte Nintendo

Nintendo ha pubblicato una serie di consigli relativi all'utilizzo di Nintendo Switch, avvisando ad esempio di non utilizzare la console con temperature troppo elevate. Più precisamente, se il termometro misura più di 35 gradi Celsius, sarebbe meglio tenere spenta la console per evitare che si surriscaldi.

Vista la stagione, è come se Nintendo ci stesse dicendo di non giocarci al mare, in particolare in spiaggia.

L'avviso è stato pubblicato dal servizio clienti giapponese di Nintendo su Twitter. In caso di surriscaldamento non vengono indicati i potenziali danni alla console, ma viene detto che si spegnerà in automatico per evitarli. Interessante anche il fatto che venga indicata una temperatura minima consigliata, 5 gradi centigradi, segno che non è solo il calore che rischia di danneggiarla.

Infine viene consigliato l'ovvio, ossia di non ostruire i condotti d'areazione della console, che servono al raffreddamento. Diciamo che è un consiglio valido per ogni apparecchio elettronico.

Il consiglio non vale solo per la modalità portatile, ma anche perché quella nel dock, che andrebbe posizionata in punti freschi e areati.