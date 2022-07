Monument Valley 1 e 2 per PC disponibili da oggi

Monument Valley 1 e 2 sono ora disponibili per PC. Si tratta di una serie di giochi mobile di grande successo, che fece molto parlare di sé per il suo gameplay geniale e il suo stile grafico curatissimo e accattivante, ispirato alle opere del pittore Escher.

Le versioni PC dei Monument Vallery, ribattezzate Panoramic Editions, vantano un sistema di controllo completamente revisionato, nonché la possibilità di impostare la risoluzione.

Monument Valley 1 e 2 sono acquistabili singolarmente per 6,99€ (5,49€ in offerta lancio), oppure in bundle per 13,98€ (10,10€ in offerta lancio).

Leggiamo la descrizione di Monument Valley:

Scopri Monument Valley: Una ricerca di assoluzione in un mondo straordinariamente bello e misterioso.

Intraprendi un viaggio per l'assoluzione insieme a Ida, la principessa silenziosa, attraverso ambienti impossibili e puzzle illusori. Sperimenta questo gioco di puzzle meditativo e rilassante modificando monumenti e creando percorsi in evoluzione per esplorare mondi nuovi, surreali e misteriosi.

Entra nel nuovo mondo ingrandito di Monument Valley: Panoramic Edition, e vivi cose impossibili e più intriganti che mai.

IL CLASSICO MODERNO ARRIVA SUL PC

In questo titolo pluripremiato, risolvi puzzle complicati ma immensamente soddisfacenti infusi di illusioni ottiche. Trasforma i paesaggi per rivelare percorsi che altrimenti sarebbe stato impossibile trovare senza il tuo aiuto.

Man mano che avanzi, scopri splendide architetture, trasformando gli ambienti spingendo, tirando, cliccando, alzando, abbassando e molte altre azioni.

Ida non è sola in questo mondo e dovrai usare il tuo ingegno per superare in astuzia l'enigmatico Crow People che blocca il percorso della ricerca di assoluzione di Ida.

SEMPLICEMENTE ESPLORATIVO

Clicca per modificare un'incredibile varietà di mondi, tutti costruiti per un'esperienza PC unica nel suo genere. Progettato per giocatori di tutte le età e livelli di esperienza, Monument Valley consente ai giocatori di esplorare ambienti in evoluzione, trasformando paesaggi scenici e sbalorditivi alla vista, mentre giochi. Chiunque sarà in grado di apprendere, godersi e completare il viaggio di Ida. Questo è il modo migliore e più intrigante che mai per giocare a Monument Valley.

MERAVIGLIOSAMENTE REIMMAGINATO

Che tu stia giocando in Full HD, TV o su display ultrawide 21:9, Monument Valley ha un aspetto migliore che mai, con straordinarie opere d'arte panoramiche a schermo intero. Con una grafica più definita che mai, quali segreti scoprirai?

TUTTI I MONDI INCLUSI

Monument Valley: Panoramic Edition è la raccolta totale di tutti i contenuti di Monument Valley, con ogni capitolo, componente aggiuntivo e DLC per renderlo il miglior gioco da aggiungere alla tua collezione. Ispirato al design 3D minimalista, alle illusioni ottiche e all'architettura antica da tutto il mondo, ogni monumento è un mondo unico e artigianale da esplorare.

COLLEZIONE PANORAMICA DISPONIBILE DA SUBITO

Monument Valley: Panoramic Edition e Monument Valley 2: Panoramic Edition sono entrambi disponibili a un prezzo bundle esclusivo se acquistati insieme su Steam. La Panoramic Collection è il modo migliore per giocare alla serie Monument Valley, con ogni capitolo e DLC inclusi.

Leggiamo ora la descrizione di Monument Valley 2:

La percezione incontra la realtà in Monument Valley 2, il suggestivo ritorno dell'acclamato grande successo Monument Valley. Esplora, cresci e guida Ro e sua figlia in un mondo magico e commovente.

Scopri percorsi illusori e deliziosi puzzle mentre apprendi i segreti della Geometria Sacra. In questo gioco di puzzle meditativo e rilassante, segui la commovente storia di Ro nel suo viaggio attraverso la maternità. Riscopri l'indipendenza, modificando i monumenti ed evolvendo i percorsi per esplorare nuovi mondi misteriosi e surreali.

TORNA LA SERIE PLURIPREMIATA

Bentornato nel mondo dei monumenti magici e misteriosi di Monument Valley 2, il pluripremiato sequel dell'acclamata Monument Valley. Con ambienti nuovi di zecca e puzzle tutti da esplorare, Monument Valley 2 è un'esperienza surreale e bellissima, con uno stile artistico inconfondibilmente unico ispirato alle illusioni ottiche, che terrà i giocatori a bocca aperta. Mentre ti addentrerai nell'avventura di Ro e di sua figlia, troverai sempre eccitanti e misteriose meccaniche da sbloccare e nuovi amici da incontrare lungo il percorso.

MERAVIGLIOSAMENTE UNICO

Sequel di Monument Valley acclamato dalla critica, Monument Valley 2 ti riporta nel mondo dell'architettura magica e misteriosa in un'avventura completamente a sé stante. Non è necessario aver giocato all'originale Monument Valley per poter vivere questa esperienza. Il gioco presenta mondi nuovi di zecca e puzzle unici tutti da esplorare.

FACILE PER TUTTI

Clicca e trascina per dare al mondo una forma diversa e aiutare Ro e sua figlia a esplorare aree mozzafiato ma impossibili. Progettato per essere facile da capire, gustare e completare per tutti. Monument Valley 2: Panoramic Edition è il modo migliore e più completo per giocare a Monument Valley 2.

UN NUOVO MODO DI GIOCARE

Con uno schema di controllo completamente nuovo reinventato per PC, puoi interagire con l'universo di Monument Valley in un modo unico e tattile. Combinato con un modo panoramico completamente nuovo di giocare, progettato per display Full HD e ultrawide, Monument Valley 2 è più maestoso e bello che mai.

TUTTI I PUZZLE INCLUSI

Monument Valley 2: Panoramic Edition è la raccolta totale di tutti i contenuti di Monument Valley 2, con tutti i capitoli inclusi per renderlo il miglior gioco da aggiungere alla tua collezione. Influenzato dal design 3D minimalista, alle illusioni ottiche e all' architettura antica da tutto il mondo, ogni monumento è un mondo unico e artigianale da esplorare.

