Offerte Amazon Prime Day: smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC in sconto

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC a un prezzo nettamente scontato, con il dispositivo in questione che può essere ottenuto in maniera decisamente conveniente. Il dispositivo in questione ha un costo, grazie allo sconto applicato da parte della compagnia che ammonta al 27%, di ben 39,99€, il quale rende quindi il gioiellino in questione ottimo per quel che concerne molteplici casi, visto il rapporto qualità prezzo che viene nettamente migliorato.

L'indossabile Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC include la funzione per il pagamento contactless, con supportoal controllo vocale di Alexa e uno schermo AMOLED da 1,56 pollici, mentre risulta resistente all'acqua e include moltissime feature per la salute e per lo sport.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

