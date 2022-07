All On Board!, dagli autori di Blasphemous una piattaforma VR dedicata ai boardgame

All On Board! è la nuova piattaforma VR dedicata ai boardgame sviluppata da The Game Kitchen, il team autore dell'affascinante Blasphemous. Sarà disponibile entro la fine del 2023 sui visori SteamVR e Meta Quest 2.

Pur essendo al lavoro su Blasphemous 2, annunciato per il 2023, lo studio ha deciso insomma di impegnarsi nella realizzazione di un'esperienza molto diversa, in realtà virtuale, impostata come un live service in continua evoluzione.

L'obiettivo di All On Board! è quello di riunire gli amici anche se vivono molto lontano l'uno dall'altro, dando vita a indimenticabili serate dedicate ai giochi da tavolo, con la possibilità di creare e condividere nuovi boardgame.

Protagonista di una campagna Kickstarter che servirà a finanziare lo sviluppo, All On Board! sarà disponibile in versione beta per i backer questo autunno, nell'ambito di una sorta di accesso anticipato che servirà anche e soprattutto a migliorare il pacchetto.

Scaricata la piattaforma, gli utenti potranno acquistare i singoli boardgame accedendo a un catalogo che non solo includerà le più famose produzioni del genere, ma anche progetti originali e tutti da scoprire.