Offerte Amazon Prime Day: Marvel's Spider-Man PS4 in super sconto

Le offerte Prime Day di Amazon continuano con Marvel's Spider-Man, videogioco che arriva in forte sconto. Il gioco, uscito in versione migliorata su PS5, è disponibile ad un prezzo di favore per i Prime Day. Marvel's Spider-Man è disponibile in sconto a 14.99€, prezzo davvero interessante per un gioco di tale longevità. Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche vari DLC che ampliano l'esperienza.

Marvel's Spider-Man racconta le vicende dell'Uomo Ragno, aka Peter Parker, alle prese con le solite problematiche di New York mentre cerca di combattere il crimine. Il gioco, che sfrutta una mitologia del personaggio ormai ben consolidata, racconta le vicende di un universo gaming separato sia da quello del fumetto che da quello cinematografico.

