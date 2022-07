The Witcher 3 protagonista del terzo livestream per l'anniversario di CD Projekt RED

Continua l'iniziativa celebrativa di CD Projekt RED per festeggiare il 20° anniversario della compagnia, con un terzo evento in livestream questa volta dedicato a The Witcher 3, in base a quanto emerge dall'illustrazione di presentazione.

L'evento in diretta si terrà il 20 luglio 2022 alle ore 16:00, direttamente sul canale Twitch di CD Projekt RED e probabilmente sugli altri canali social come YouTube. "Preparatevi a partire per il Cammino mano nella mano con il nostro Campaign Director, Philippe Weber", si legge nel tweet di annuncio riportato qui sotto.



Protagonista del livestream sarà dunque il responsabile della Campagna di The Witcher 3, Philippe Weber, in una presentazione che verterà principalmente su questo aspetto del celebre gioco di CD Projekt RED, evidentemente. Tuttavia, è anche possibile che da questa occasione emergano notizie interessanti sui progetti in corso presso il team, come l'attesa patch next gen per PS5 e Xbox Series X|S che è stata ulteriormente rinviata ma a quanto pare non è stata cancellata.

Ricordiamo che l'iniziativa celebrativa prevede una serie di appuntamenti in livestream, di cui il secondo era incentrato su The Witcher 2, andato in scena nei giorni scorsi.