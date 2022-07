The Witcher 2 sarà il protagonista della prossima live per i 20 anni dello strigo

Continuano i festeggiamenti per i 20 anni di The Witcher. CD Projekt RED, infatti, ha appena annunciato una nuova diretta incentrata sul secondo capitolo della serie: The Witcher 2: Assassin's of Kings. Il 13 luglio, infatti, parteciperà alla diretta su Twitch Mikołaj Szwed, il Localization Director dello studio polacco.

Il tweet d'annuncio non è particolarmente ricco d'informazioni, ma da questo possiamo capire che sul canale Twitch di CD Projekt RED a partire dalle 16 del 13 luglio 2022 si terrà una diretta dedicata al secondo capitolo della serie, il gioco che ha contribuito a proiettare lo strigo e lo studio polacco nell'Olimpico dei videogiochi e poi persino oltre.

Sarà interessante, quindi, riscoprire le origini del gioco, assieme a coloro che lo hanno realizzato. E di come si siano gettate le basi per The Witcher 3 e le sue splendide espansioni.