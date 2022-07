Soul Hackers 2, il nuovo trailer introduce Baal

Con l'avvicinarsi della data d'uscita, Atlus sta aumentando i giri per promuovere nel migliore dei modi Soul Hackers 2. In maniera similare a quanto fatto con Shin Megami Tensei V, infatti, il publisher giapponese sta pubblicando un trailer per ognuno dei tanti demoni presenti nel gioco: questa volta è il turno di Baal.

Baal è uno dei demoni che fa sempre fa parte della serie di Shin Megami Tensei. Coloro che capiscono il giapponese scopriranno qualche dettaglio di più su questo combattente, gli altri potranno apprezzare il nuovo design di Soul Hackers 2, la modellazione poligonale, i colori e in genere l'atmosfera che si respira nel gioco.

Soul Hackers 2 arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 26 agosto.