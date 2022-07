Offerte Amazon Prime Day: Echo, Dot, Show 5 e Show 8 in forte sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day ci portano tutti i dispositivi Echo, compresi Dot, Show 5 e Show 8, ad un super sconto. Quattro dispositivi pensati per utilizzi diversi ma compatibili con il sistema Alexa, sono tutti scontati ancor prima dell'arrivo dei Prime Day. L'Echo di 4a generazione è disponibile su Amazon scontato del 30%, passando da 99,99€ a 69,99€. Il dispositivo, compatibile con Alexa e con un audio di alta qualità, è disponibile nelle colorazioni Ceruleo, Antracite e Bianco Ghiaccio. Più piccolo ma ugualmente fantastico, l'Echo Dot di 4a generazione è disponibile su Amazon nei colori Bianco Ghiaccio e Ceruleo al prezzo di 45,99€, con uno sconto del 34% dal prezzo originale di 69,99€. Tra le versioni disponibili, quella a questo prezzo è l'Echo Dot con orologio, che mostrerà l'orario sul frontale del dispositivo, oltre che presentare tutte le funzioni classiche di un dispositivo Echo. Acquistandone due inoltre, sarà possibile sfruttare il codice "DOT4" per poterli pagare insieme 37,98€. Passiamo ai dispositivi con display e lo facciamo con l'Echo Show 5 di 2a generazione, che passa dagli 84,99€ a 44,99€, uno sconto del 47%. Il dispositivo, compatibile con tutte le funzioni Echo e Alexa, presenta poi uno schermo intelligente da 5 pollici, ed è disponibile nelle colorazioni Antracite, Bianco e Blu. Acquistandone due, inoltre, sarà possibile sfruttare il codice "ECHOSHOW5" per pagarli insieme 67,98€. Ultimo, ma non per importanza, ecco l'Echo Show 8 con display da 8 pollici, disponibile in due colorazioni, antracite e bianco. Il dispositivo è scontato e venduto al prezzo di 123,49€.

Echo Show 8

