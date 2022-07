PlatinumGames vuole che Xbox produca il suo prossimo gioco, secondo un rumor

PlatinumGames vuole che Xbox produca il suo prossimo gioco, stando a un rumor riportato da eXtas1s. Il team avrebbe avanzato questa richiesta, ma non è chiaro se sia stata accolta o meno da Microsoft.

Come ricorderete, lo scorso febbraio Hideki Kamiya ha detto che avrebbe parlato di Scalebound con Microsoft, ed esiste dunque la possibilità che il progetto in questione sia proprio quello. Del resto non richiederebbe una ripartenza da zero.

L'accordo che il team di sviluppo giapponese avrebbe proposto potrebbe somigliare a quello che lega lo studio a Nintendo per quanto concerne Bayonetta 3, in uscita il 28 ottobre: un titolo finanziato appunto dalla casa di Kyoto.

Naturalmente non c'è nulla di ufficiale, al momento sono soltanto voci e a fronte di un eventuale rifiuto da parte di Microsoft probabilmente non sapremo mai davvero come siano andate le cose, che ci sia la volontà di rivitalizzare l'accordo da parte di Hideki Kamiya appare ormai chiaro.