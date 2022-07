Xbox Game Pass: 5 giochi lasceranno il catalogo il 31 luglio 2022, ecco i titoli

Xbox Game Pass prosegue con il rinnovamento del proprio catalogo che, come ogni mese, vede anche l'uscita di scena di vari titoli: in questo caso sono 5 i giochi che lasceranno il catalogo per il 31 luglio 2022.

Questi sono i titoli che usciranno dal catalogo dell'abbonamento Xbox Game Pass il 31 luglio 2022:

Sono praticamente gli stessi sia su Xbox che su PC, almeno stando a quanto riferito in queste ore dall'app ufficiale di Xbox Game Pass, fonte ovviamente affidabile per quanto riguarda queste informazioni.

Katamari Damacy Reroll, un'immagine

Nel caso siate interessati ad alcuni di questi, il consiglio è concentrarsi sul loro completamento prima della fine del mese oppure semplicemente procedere all'acquisto, sfruttando anche lo sconto dedicato agli utenti Game Pass.

Per il resto, rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di luglio 2022, che probabilmente avverrà nella giornata di domani, martedì 19 luglio, almeno stando al modus operandi standard di Microsoft per quanto riguarda la comunicazione sul servizio. Tra le novità già note c'è anche il nuovo As Dusk Falls in esclusiva.

Ricordiamo inoltre i giochi della prima metà del mese che sono in gran parte già disponibili.