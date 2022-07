Monster Hunter Rise Sunbreak, Cittadella: come sbloccare l'accampamento extra e i punti di pattuglia

In questa guida di Monster Hunter Rise: Sunbreak vi spiegheremo dove trovare e come sbloccare l'accampamento secondario situato nei pressi della Cittadella e i punti di dislocamento della Pattuglia Compagni. Non è facile spostarsi velocemente nelle mappe di Monster Hunter Rise: Sunbreak, anche sfruttando i compagni Canyne o i maxi-insetto filo. E non c'è niente di più fastidioso che iniziare una missione solo per scoprire che il mostro da cacciare si trova dall'altra parte della mappa rispetto all'accampamento o, peggio, dover rifare tutto il tragitto dopo aver perso i sensi in battaglia. Fortunatamente, come nel gioco base anche nell'espansione Sunbreak è possibile raggiungere in un lampo zone specifiche sbloccando degli accampamenti aggiuntivi, grazie ai quali è possibile sfruttare una sorta di viaggio rapido che velocizza di molto gli spostamenti. In Sunbreak inoltre è stata aggiunta anche la nuova funzione della Pattuglia Compagni, che garantisce un ulteriore punto di viaggio rapido, a scelta tra i due presenti in ogni mappa, inviando sul posto un compagno Felyne o Canyne. Utile no? Tuttavia, per sbloccare gli accampamenti extra e i punti di dislocamento dei compagni dovrete prima individuarli nella mappa, impresa talvolta non semplicissima se consideriamo le generose dimensioni e la complessità dei terreni di caccia di Monster Hunter Rise e in tal senso la Cittadella non fa eccezione, anzi fondamentalmente è la mappa più grande del gioco. Ma niente paura, se seguirete i consigli di seguito, troverete l'accampamento secondario e i punti di dislocamento in un attimo.

Come trovare l'accampamento secondario della Cittadella Come per la Giungla, anche la Cittadella di Monster Hunter Rise: Sunbreak ha un solo accampamento secondario, situato a nord-ovest della mappa. Risulta particolarmente utile in quanto da qui potrete raggiungere velocemente tutte le aree situate nella parte settentrionale (aree 5, 6 e 7) nonché i mostri a cui piace girovagare nei pressi della fortezza a ovest (aree 3, 4 e 14). Piccolo consiglio extra: quando iniziate la missione partendo da questo accampamento, non appena all'aperto girate a destra e avanzate per qualche metro finché non vedrete una piccola torre: in cima c'è un'utilissima Ragnoretta. Abbiamo indicato la posizione esatta dell'accampamento con un cerchio rosso nella mappa qui sotto. Fondamentalmente per raggiungerlo dovrete scalare la montagna a nord facendovi strada tra i ruderi della Cittadella. Potrete risparmiare del tempo usando il maxi insetto filo situato nell'area 4 (solo il primo, evitate il secondo che si trova in aria) che abbiamo contrassegnato con un pallino verde. Il sito dell'accampamento si trova in un'insenatura tra le rocce. Ora non vi resta che completare una piccola missione secondaria. Tornate a Elgado e parlate con il mercante Oboro che vi affiderà l'incarico "Accampamento Cittadella". Per completarlo dovrete uccidere 8 Boggi nella Cittadella, ovvero i piccoli wywern rapaci che somigliano a delle iene, che vagano solitamente nella zone a est e nord della mappa. Potrete completare questo incarico durante una missione qualsiasi nella Cittadella oppure avviando un Tour Spedizione in questa mappa parlando con Chichae a Elgado o Minoto nella base di caccia di Kamura. Il contatore delle eliminazione è cumulativo, ovvero potrete completare la richiesta anche di volta in volta quando andate a caccia nella Cittadella, anche se il nostro consiglio è quello di sbloccare l'accampamento il prima possibile vista la sua utilità.