Inscryption su PS5 e PS4: una data d'uscita per il premiato indie di Daniel Mullins

Inscryption ha infine una data d'uscita su PS5 e PS4, dopo l'annuncio fatto nelle settimane scorse: il premiato gioco indie di Daniel Mullins arriverà su console Sony il 30 agosto 2022, con tanto di pagina dedicata ai pre-ordini aperta su PlayStation Store.

Qualche giorno fa, già un trailer aveva confermato l'arrivo di Inscryption su PS5 e PS4, ma adesso c'è anche la data d'uscita ufficiale a definire ulteriormente la questione per la fine di agosto 2022.

Inscryption, un'immagine del gioco

Si tratta di un titolo che ha colpito molto già su PC, vincitore di diversi premi nell'ambito dei titoli indie.

Sviluppato da Daniel Mullins, autore anche dello strano e inquietante Pony Island, Inscryption è un bizzarro horror psicologico strutturato come un gioco di carte, che però nasconde un sostrato più ampio, diventando una sorta di avventura che si estende anche al di là del tavolo da gioco in cui si svolgono gli scontri a suon di carte.

In parte deckbuilder roguelike, in parte rompicapo con enigmi in stile escape-room e in parte horror psicologico, Inscryption è stato uno dei giochi indie più interessanti del del 2021 su PC e si appresta a portare la sua carica innovativa anche su console. Quello che sembra iniziare come diabolico deckbuilder si trasforma presto in qualcosa di totalmente diverso, ma lascio a te il piacere di scoprire i segreti più oscuri di questo gioco.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Inscryption, che conferma le ottime impressioni avute anche dalla stampa internazionale all'uscita su PC.