Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! annunciato per Nintendo Switch

Konami ha annunciato Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!!, nuovo titolo basato sul celebre gioco di carte giapponese e in arrivo su Nitendo Switch durante il corso dell'inverno in Giappone.

Oltre al titolo, per il momento Konami non ha svelato ulteriori dettagli sul gioco, ma supponiamo che sarà un sequel di Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale, disponibile dalla fine dello scorso anno su Nintendo Switch, probabilmente riprendendone ed espandendole le peculiari meccaniche (oltre che il titolo, che sembra uno scioglilingua).

Come spiegato nella nostra recensione, Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale si basa sulle regole dei Rush Duel, terza variante del gioco di carte di Konami dopo gli Speed Duel (su cui si basa Duel Links) e che presenta dunque regole differenti rispetto a quelle standard. Ad esempio, ogni giocatore in un turno può evocare sul campo quanti mostri vuole invece che solo uno e può pescare più di una carte se in mano ne ha meno di cinque. Inoltre, come negli Speed Duel, il regolamento non prevede la Standy Phase e la Main Phase 2.

Per maggiori dettagli sui contenuti di Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!! e il possibile lancio anche nei nostri lidi, non ci resta che attendere novità da parte di Konami.

Pochi giorni fa purtroppo è arrivata una triste notizia per i fan della serie. È morto Kazuki Takahashi, il papà di Yu-Gi-Oh!.