PlayStation Plus Extra e Premium: prova gratis disponibile in UK, arriva in Italia?

Sembra che Sony stia dando il via a una prova gratis di 7 giorni per i nuovi abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, con l'opzione che risulta già disponibile nel Regno Unito ma non ancora in Italia, tuttavia con probabili aggiornamenti in arrivo prossimamente.

Come riportato da Eurogamer.net, direttamente dal sito ufficiale di PlayStation Plus è possibile notare la presenza della nuova versione di prova gratuita per 7 giorni dei due abbonamenti: nello schema riassuntivo dei tre tier di PlayStation Plus, oltre al prezzo standard, è infatti segnalato che l'avvio dell'abbonamento a Extra e Premium è gratis per i primi 7 giorni.

In maniera simile a quanto accade con altri servizi in abbonamento, selezionando PlayStation Plus Premium o Extra, in qualsiasi forma (mensile, da 3 mesi o annuale) il prezzo iniziale risulta essere zero, con gli addebiti corrispondenti che partono invece dopo una settimana.

PlayStation Plus, la promozione con 7 giorni gratis visibile sul sito UK

Questo risulta visibile solo a coloro che non hanno un abbonamento già attivo a PlayStation Plus, dunque i nuovi utenti possono accedere a Premium ed Extra attraverso sette giorni di prova gratuita, anche se non è chiaro se questo sia rivolto anche a coloro che sono già stati abbonati in precedenza e hanno la sottoscrizione scaduta o solo a coloro che si abbonano per la prima volta in assoluto.

Ribadiamo che, al momento, l'iniziativa non risulta attiva in Italia, ma è probabile che si tratti di un aggiornamento progressivo in espansione su diversi paesi, dunque è possibile che nei prossimi giorni la prova di 7 giorni gratuita a PlayStation Plus Extra e Premium compaia anche dalle nostre parti.

Con l'occasione vi ricordiamo i giochi PS5 e PS4 di luglio annunciati da Sony, con i giochi di Assassin's Creed presentati a parte anche da Ubisoft.