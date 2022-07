PlayStation Plus Extra e Premium, giochi PS5 e PS4 di luglio annunciati ufficialmente

PlayStation Plus vedrà l'arrivo a luglio 2022 di una nuova mandata di giochi PS5 e PS4 disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati in possesso di una sottoscrizione Extra o Premium:

Stray | PS5, PS4

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Marvel's Avengers | PS5, PS4

Assassin's Creed Unity | PS4

Assassin's Creed IV Black Flag | PS4

Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin's Creed Freedom Cry | PS4

Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L'era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

Jumanji: Il videogioco | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Dino Crisis | classici PS1

Ridge Racer 2 | classici PSP

Soulcalibur: Broken Destiny | classici PSP

No Heroes Allowed! | classici PSP

LocoRoco Midnight Carnival | classici PSP

Anche stavolta viene dunque confermato il leak dei giochi di luglio su PlayStation Plus Extra e Premium, nonché i rumor che volevano il debutto di Dino Crisis nei classici di PS Plus.

Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa. Stray è un gioco di avventura in terza persona con protagonista un gatto, ambientato tra i vicoli illuminati dalle luci al neon di una decadente città cibernetica e i suoi squallidi bassifondi.

Osserva il mondo attraverso gli occhi di un gatto randagio e interagisci con l'ambiente in modi giocosi, mentre questo avventuriero felino che si è smarrito risolve un antico mistero per fuggire e ritrovare la via di casa.

Questa versione estesa di Final Fantasy VII Remake è stata migliorata per PS5, offrendo un coinvolgimento maggiore con il controller DualSense e una grafica migliorata, oltre a essere comprensiva di FF7R EPISODE INTERmission, una nuova storia entusiasmante in cui la ninja Wutai Yuffie Kisaragi si infiltra a Midgar per rubare la più potente materia mai esistita.

Final Fantasy VII Remake è disponibile all'interno del Catalogo giochi di questo mese anche per i possessori di PS4.

Marvel's Avengers è un incredibile titolo di azione e avventura in terza persona che combina una storia cinematografica originale con un'azione di gioco cooperativa e a giocatore singolo. Riunisci una squadra composta da un massimo di quattro giocatori online, padroneggia abilità straordinarie, personalizza una rosa crescente di eroi e difendi la Terra da minacce sempre più gravi.