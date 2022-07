Genshin Impact, gratis su PlayStation Plus un pacchetto promozionale

I giocatori di Genshin Impact abbonati a PlayStation Plus avranno la possibilità di scaricare gratis un pacchetto promozionale dedicato al titolo di miHoYo. Occhio, però: l'iniziativa terminerà il 28 agosto.

Scarica il pacchetto promozionale di Genshin Impact per gli utenti PS Plus

A pochi giorni dall'annuncio dei tre personaggi di Sumeru, Genshin Impact continua dunque a stuzzicare i propri giocatori, in questo caso regalando loro un bel po' di interessanti oggetti bonus.

Il pacchetto promozionale include infatti:



Hero's Wit x20

Mystic Enhancement Ore x15

Mora x50,000

Fragile Resin x2

Come riportato, Genshin Impact è stato soggetto ieri notte a una manutenzione dei server necessaria per l'atteso aggiornamento alla versione 2.8, previsto proprio per la giornata di oggi.