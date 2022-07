PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela i giochi di luglio 2022 per PS5 e PS4?

Una lista parziale dei nuovi giochi PS5 e PS4 che si uniranno al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a luglio 2022 potrebbe essere stata svelata in anticipo. Oltre al già confermato Stray, a quanto pare gli abbonati ai nuovi tier del servizio avranno accesso anche a vari giochi della serie Assassin's Creed e la versione completa di Final Fantasy 7 Remake.

La soffiata arriva dall'utente di ResetEra BlackBate, che in passato ha svelato dettagli precisi su Death Stranding Director's Cut prima dell'annuncio ufficiale e aveva anticipato il re-reveal di Skull & Bones di ieri. Ecco la lista dei titoli in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a luglio 2022 secondo la gola profonda:

Stray (già confermato)

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed: Freedom Cry

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

PlayStation Plus, logo

BlackBate afferma che questi sono "alcuni" dei nuovi giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium, il che significa che si tratta di una lista parziale. Inoltre a suo avviso verranno tutti aggiunti il 19 luglio 2022, ovvero al debutto di Stray su PS5, PS4 e PC. Ovviamente prendete con le pinze queste indiscrezioni, in quanto non c'è alcun modo per confermarne la veridicità.

Detto questo, la lista sembrerebbe abbastanza credibile. Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei giochi gratuiti per gli abbonati al Plus in passato, mentre i titoli della serie Assassin's Creed probabilmente amplieranno il catalogo di Ubisoft+ Classics (incluso sia con Extra che con Premium), che entro alla fine dell'anno dovrebbe includere 50 giochi della compagnia francese.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere la prossima settimana. Gli annunci relativi alle nuove aggiunte per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium infatti sono programmati alla metà di ogni mese.