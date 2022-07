PlayStation Plus: rimossi i tre titoli in più per gli abbonati italiani

Sony ha rimosso dai titoli di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus Premium Dino Crisis per PS1, Soulcalibur: Broken Destiny per PSP e Ridge Racer 2 per PSP, ossia i tre giochi in più per gli abbonati italiani. Quindi si trattava di un errore, non di un regalo per noi italiani.

Notizia originale:

Questo mese gli abbonati italiani a PlayStation Plus Premium avranno accesso a tre giochi in più rispetto agli abbonati del resto del mondo. Negli annunci internazionali non appaiono infatti Dino Crisis per PS1, Soulcalibur: Broken Destiny per PSP e Ridge Racer 2 per PSP.

Francamente non è chiaro il perché di questa anomalia e niente viene detto in merito sul PlayStation Blog. Fortuna vuole che questa volta non ci sia niente di cui lamentarsi, almeno se si è abbonati in Italia.

Probabilmente i tre giochi arriveranno anche agli abbonati del resto del mondo nelle prossime settimane o mesi, com'è giusto che sia. Intanto godiamoceli in anteprima, perché oltretutto sono anche dei bei titoli.

Se volete una panoramica completa di cosa aspetta gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, vi rimandiamo alla notizia con l'annuncio.