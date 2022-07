Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 10 luglio 2022

Netflix ha aggiornato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 4 al 10 luglio 2022. Ebbene, Stranger Things 4 è ancora in testa, ma la nuova stagione di The Umbrella Academy regge saldamente in seconda posizione.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 4 al 10 luglio 2022

Stranger Things - stagione 4 The Umbrella Academy - stagione 3 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 Stranger Things - stagione 1 Stranger Things - stagione 2 Stranger Things - stagione 3 Inazuma Eleven - stagione 2 Peaky Blinders - stagione 6 The Umbrella Academy - stagione 1

A quanto pare La Casa di Carta: Corea è durata poco in classifica, mentre la stagione 3 di The Umbrella Academy (qui il trailer) sembra reggere la pressione di Stranger Things.

Netflix, i film più visti in Italia dal 4 al 10 luglio 2022



Cena con Delitto - Knives Out Il Mostro dei Mari Ready Player One The Man from Toronto Le Relazioni Pericolose Love & Gelato Da Ciao ad Addio Hustle Barry Seal: Una Storia Americana Now You See Me 2

Diverse le new entry per quanto concerne la categoria dei film, con il videoludico Ready Player One (qui la recensione) subito sul podio, dietro Cena con Delitto: Knives Out e Il Mostro dei Mari.