SEGA Genesis Mini 2 annunciato anche per l'occidente, con data d'uscita

SEGA ha annunciato ufficialmente l'edizione occidentale del SEGA Genesis Mini 2, svelandone anche la data d'uscita, quantomeno quella USA: il 27 ottobre 2022. L'annuncio sottolinea la presenza di cinquanta giochi classici, tra i quali alcuni del SEGA CD.

A questo punto manca solo l'edizione europea, di cui speriamo di sapere di più a breve.

Notizia originale:

Su Amazon USA è appara la pagina del SEGA Genesis Mini 2, ossia la nuova mini console di SEGA per adesso annunciata solo per il Giappone. La pagina appare essere completa di informazioni, con tanto di prezzo, 103,80 dollari, e data d'uscita: il 2 ottobre 2022.

Naturalmente non c'è niente di confermato, ma potrebbe trattarsi del segno per l'arrivo di un annuncio da parte di SEGA, che sicuramente portare la nuova mini console in occidente, visto quanto successo ebbe il Genesis / Mega Drive in USA ed Europa.

Pagina di Amazon USA del SEGA Genesis Mini 2

Come potete vedere dall'immagine, la pagina appare praticamente completa: oltre al packshot della console, è possibile vedere le immagini di alcuni dei giochi inclusi nel pacchetto e leggere le informazioni generali sull'hardware e sui contenuti della scatola: una console SEGA Genesis Mini 2, un controller con cavo, un alimentatore USB con cavo e un cavo HDMI.

Comunque sia, proprio il packshot appare essere la parte più importante della pagina, visto che appare tradotto, con tanto di classificazione dell'ESRB:

SEGA Genesis Mini 2

Insomma, facile ipotizzare che sia questione di giorni per l'annuncio. Comunque sia, staremo a vedere.