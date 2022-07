Twitch ha dimezzato la soglia per i pagamenti degli streamer

Twitch ha dimezzato la soglia dei pagamenti degli streamer. Finora partner e affiliati dovevano accumulare almeno 100 dollari dagli abbonamenti per poter essere pagati, mentre da adesso basterà raggiungere i 50 dollari. In questo modo anche gli streamer più piccoli riceveranno soldi con maggiore frequenza.

La nuova soglia sarà applicata a scaglioni. Si parte da Argentina, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Taiwan il 15 luglio 2022. Le altre nazioni saranno aggiunte nei mesi seguenti, fino a novembre.

Twitch ha annunciato che con la nuova soglia saranno più di 70.000 gli streamer che vedranno diventare più regolari i loro pagamenti.

Twitch sta per abbassare la soglia dei pagamenti

La novità è stata introdotta per alleviare le paure di molti streamer riguardo ai loro scarsi introiti. Chissà se prima o poi gli streamer otterranno anche di ricevere una fetta più consistente dagli abbonamenti, che attualmente è di 50 e 50 con Twitch.

Intanto un piccolo passo in avanti, significativo per molti, è stato fatto. In futuro vedremo se miglioreranno le condizioni con cui vengono ricompensati gli streamer, oppure se peggioreranno (la possibilità c'è sempre).