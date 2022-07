PlayStation Plus, Ubisoft presenta i giochi di Assassin's Creed per gli utenti Extra e Premium

PlayStation Plus vedrà l'arrivo il 19 luglio di nuovi giochi di Assassin's Creed riservati agli abbonati in possesso di una sottoscrizione Extra o Premium. Ebbene, Ubisoft ha voluto presentare la line-up, che rientra nel servizio Ubisoft+ Classics.

Fra i giochi PS5 e PS4 di luglio 2022 su PlayStation Plus Extra e Premium troveremo, nella fattispecie:

The Ezio Collection (Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations)

Assassin's Creed IV: Black Flag (include Freedom Cry, un'espansione standalone)

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Rogue Remastered

"Ora puoi tuffarti nella Storia e usare parkour e furtività per combattere per la libertà dell'umanità", ha scritto la redattrice Ubisoft Brittany Spurlin. "Immergiti nell'Animus per scoprire le storie nella Storia."

"Scopri le vicende di un uomo assetato di vendetta che trova il suo posto in una confraternita o salpa per i mari da famigerato pirata, svela una cospirazione omicida durante la Rivoluzione francese e segui un voltagabbana della confraternita in una storia di tradimento."

"Fa tutto parte della celebrazione AC15 di Ubisoft, che commemora il lancio del primo gioco Assassin's Creed nel mese di novembre 2007. AC15, una celebrazione della serie Assassin's Creed di vari mesi, mette in evidenza un gioco diverso ogni settimana, offrendo sfide uniche, giochi e premi per la community."

"Ubisoft+ Classics è stato inizialmente lanciato con 27 titoli Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Valhalla, The Division e For Honor, oltre a giochi classici come Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs e Werewolves Within, con il progetto di espandere la raccolta e includere oltre 50 titoli entro la fine del 2022."