Dino Crisis arriverà su PlayStation Plus nei classici, secondo il PS Store

Sembra che Dino Crisis sia destinato finalmente a tornare, ma nella sua versione originale disponibili all'interno del catalogo di classici di PlayStation Plus Premium, secondo quanto riferito dallo stesso PlayStation Store attraverso un banner ufficiale.

Come visibile nell'immagine qui sotto, all'interno dell'interfaccia del nuovo PlayStation Plus lanciato nelle ore scorse in Asia, a identificare la sezione del catalogo dei classici è stata scelta proprio l'immagine di Regina, la protagonista di Dino Crisis.

Il banner ufficiale con la protagonista di Dino Crisis

Considerando che il titolo in questione non è presente attualmente nel catalogo, sembra proprio un suggerimento sul fatto che il gioco verrà inserito al suo interno quanto prima.

Non si tratterebbe dunque di un ritorno in termini di seguito o riedizione di qualche tipo, bensì della riproposizione proprio dell'originale, con eventuali seguiti, all'interno del catalogo di classici destinato agli abbonati al servizio PlayStation Premium, che comunque è già qualcosa di positivo per gli appassionati della serie, sperando in un buon adattamento tecnico.

Per il resto, al di là di remake amatoriali e iniziative simile, non ci sono notizie da Capcom su un possibile ritorno di Dino Crisis sulla scene, mentre è stato recentemente annunciato il bizzarro action Exoprimal che, quantomeno, sembra contenere alcuni riferimenti al gioco in questione, pur non rendendo i fan molto contenti.