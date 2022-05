PS Plus, annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di giugno 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo quasi arrivati alla fine di maggio ed è il momento di rispondere alla fatidica domanda di questi periodi: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di giugno 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Ebbene, in questo caso ci sono diverse incertezze sull'annuncio ufficiale, ma con molta probabilità questo dovrebbe avvenire mercoledì 1 giugno 2022, a meno che non sia previsto invece proprio per oggi, mercoledì 25 maggio 2022.

La prima possibilità rappresenterebbe un annuncio in "ritardo" rispetto all'abitudine dell'ultimo mercoledì del mese, che solitamente viene mantenuta da Sony come standard per la presentazione dei nuovi giochi del Plus.

PlayStation Plus, il logo

Tuttavia, considerando come l'arrivo dei nuovi titoli sia previsto per il 7 giugno 2022, in base alla scadenza degli attuali giochi gratis di maggio 2022, viene da pensare che sia più probabile uno spostamento di una settimana anche nell'annuncio dei nuovi titoli in arrivo, come spesso è successo in passato in concomitanze simili.

Come sempre, non c'è la certezza assoluta sulla data di annuncio per i giochi gratis di PlayStation Plus, ma ci sentiamo di puntare su mercoledì 1 giugno, sebbene sia comunque da tenere d'occhio anche la giornata di oggi, 25 maggio 2022, come possibile data per l'annuncio. Da Sony al momento non è ancora arrivato alcun segnale di possibili novità, cosa che tende a farci propendere per l'opzione della settimana prossima come periodo per l'annuncio, ma restate sintonizzati per sicurezza anche oggi pomeriggio, considerando che la notizia emerge di solito verso le ore 17:00.

Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2022, ovvero:

FIFA 22 (PS5/PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS5/PS4)

Ricordiamo inoltre che dal 23 giugno 2022 arriverà anche in Italia il nuovo PlayStation Plus a tre tier, dunque possiamo aspettarci delle variazioni anche nel modus operandi standard di Sony per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi giochi gratis al catalogo e l'annuncio di questi, considerando che ora le nuove aggiunte sono previste due volte al mese rispetto alla singola mandata vista finora.