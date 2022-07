Bayonetta 3: come mai tutto questo tempo per lo sviluppo? Ci sono stati problemi? Facciamo chiarezza

Bayonetta 3 fu annunciato venerdì 8 dicembre 2017, in occasione dei The Game Awards. Oggi Nintendo ha finalmente svelato la data d'uscita del gioco: il 28 ottobre 2022. Visti i cinque anni che ci sono voluti dall'annuncio al lancio, molti hanno preso a parlare di possibili problemi avuti durante lo sviluppo. In realtà non è necessariamente vero che sia andata così. Anzi, potrebbe essere filato tutto liscio come l'olio, perché ormai un ciclo di lavorazione di cinque anni per un tripla A è praticamente la norma. Anzi, spesso si va ben oltre.

I giocatori faticano ad accorgersene perché ormai gli editori cercano di avvicinare il più possibile presentazione e lancio, in modo tale da concentrare il marketing sul prodotto finito. Probabilmente quello di Bayonetta 3 è più un caso di annuncio prematuro che di sviluppo problematico.

Possiamo supporre che all'epoca Nintendo avesse bisogno di titoli per dare forza a Nintendo Switch, console che ancora non era emersa come il fenomeno che è poi diventato. Inoltre stava per lanciare una raccolta dei primi due capitoli, quindi la presentazione del terzo sarà apparsa opportuna per far notare la vitalità della serie (così da vendere di più, ovvio).

Probabilmente al momento dell'annuncio di Bayonetta 3 c'erano ancora solo documenti di pre-produzione. Idee su carta che andavano ancora valutate per poi concretizzarle nel gioco finito o, nel caso, modificarle. Non sappiamo quando il gioco è entrato in produzione piena, ma possiamo supporre che ci sia voluto un po'. Normale quindi che per anni non se ne sia saputo più niente, visto che non c'era niente di definitivo da mostrare, a parte magari qualche artwork.

Nel mentre Platinum ha lavorato anche ad altri progetti, come Babylon's Fall o Sol Cresta, quindi gli sviluppatori non sono stati con le mani in mano.

Detto questo, gli eventuali problemi ce li potrebbero raccontare solo Platinum o Nintendo, ma a questo punto non crediamo che siano molto rilevanti, a parte che per mera curiosità. Bayonetta 3 sta per arrivare e ciò che conta è come sarà il gioco finito.