Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ha venduto più di un milione di copie

L'operazione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è stata un successo, viso che ha già venduto più di un milione di copie a livello mondiale. L'annuncio è stato dato dall'editore Dotemu via Twitter, evidentemente soddisfatto del risultato.

Come potete leggere, Dotemu ne ha approfittato per ringraziare tutti i giocatori che lo hanno acquistato: "Lavorare su TMNT è stat0 l'obiettivo di una vita ed è stato possibile raggiungerlo grazie a Nickelodeon e l'incredibile lavoro di Tribute Games."

Del resto il gioco, per quanto sia una chiara operazione nostalgica, si è dimostrato di altissima qualità, tanto da aver convinto un po' tutti quelli che amavano i picchiaduro a scorrimento degli anni '90.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge dove abbiamo scritto:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un atto d'amore, l'ennesimo, nei confronti di un'epoca che ha dato tanto all'immaginario videoludico e a una serie, quella delle Tartarughe Ninja, che soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ha fatto il botto fra sala giochi e console. I ragazzi di Tribute Games hanno attinto in maniera convinta a tutto ciò che è stato creato negli anni, spremendo il tutto per tirare fuori personaggi, comprimari, nemici e boss in quantità entusiasmante. Il risultato finale è un picchiaduro a scorrimento colorato e divertente, che si completa abbastanza in fretta, ma vanta un'ottima rigiocabilità, anche e soprattutto se affrontato in cooperativa con gli amici.