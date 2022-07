Fortnite x Dragon Ball Z: tre personaggi del crossover svelati da un leak

Un'indiscrezione lanciata da Shiina, un noto leaker di Fortnite, potrebbe aver svelato in anticipo tre dei quattro personaggi di Dragon Ball Z che arriveranno nel battle royale di Epic Games grazie a un presunto evento crossover. Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, saranno Goku, Vegeta e Beerus.

Come al solito parliamo di informazioni da prendere con le molle, ma c'è da dire che Shiina in passato ha avuto ragione su numerose soffiate di Fortnite. Inoltre questa nuova indiscrezione è stata corroborata da MidaRado, content creator che in passato ha collaborato con Epic Games nonché con alcuni siti del settore videoludico, come Eurogamer.

Da tempo si vocifera di un evento crossover tra Fortnite e Dragon Ball Z, con le voci di corridoio che si sono intensificate poche settimane fa quando tra i file di gioco del battle royale di Epic Games è stata trovato un oggetto estremamente simile alle capsule della Capsule Corp..

Stando alle informazioni trapelate successivamente, dovrebbero approdare nel negozio di Fortnite le skin e relativi accessori di quattro personaggi della celebre opera di Akira Toriyama. Dunque oltre a Beerus, Goku e Vegeta potrebbe esserci anche un quarto personaggio al momento avvolto nel mistero. Chi sarà? Stando ai commenti sui social per molti si tratta di Broly, ma anche Gohan, Junior e Crilin vengono ritenuti dei candidati ideali.