Fortnite: in arrivo un crossover con Dragon Ball Z, stando a un leak

Stando all'ultima scoperta del noto leaker HYPEX nel prossimo futuro Fortnite potrebbe accogliere un crossover con Dragon Ball Z.

Nello specifico la gola profonda afferma su Twitter che Epic Games ha introdotto tra i file del battle royale un oggetto che sicuramente risulterà familiare a chi conosce l'universo di Dragon Ball, ovvero una delle iconiche capsule della Capsule Corporation.

ShiinaBR, un altro leaker piuttosto noto nel panorama di Fortnite, ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, affermando di aver sentito parlare di una collaborazione con Dragon Ball già lo scorso anno.

A dare maggior credito a queste indiscrezioni, che comunque vi consigliamo di prendere con le molle, il fatto che il film Dragon Ball Super: Super Hero debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 agosto. In passato Fortnite ha dato il via a diversi crossover proprio in concomitanza con il debutto di un film o di una serie TV.

Effettivamente tra le numerose collaborazioni di Fortnite con film, fumetti, manga e anime, l'opera del sensei Akira Toriyama mancava all'appello e potrebbe rivelarsi un ottimo modo per dare nuova linfa vitale al gioco. Staremo a vedere.