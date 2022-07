Horizon Forbidden West: vendite aumentate del 94% in UK in una settimana grazie a nuovi stock di PS5

Horizon Forbidden West ha registrato un incremento del 94% delle copie vendute nel Regno Unito nell'ultima settimana grazie ai nuovi stock di PS5 arrivati negli ultimi giorni.

Questo dettaglio arriva dal report settimanale di GamesIndustry sul mercato retail inglese, stavolta pubblicato con un leggero ritardo rispetto alla classifica di vendite di GfK, che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine ieri.

Horizon Forbidden West si è classificato secondo, mantenendo la posizione ottenuta la settimana precedente, ma appunto registrando un incremento notevole delle vendite pari al 94%. Si tratta di un caso anomalo dato che l'ultima fatica di Guerrilla Games è disponibile nei negozi già da diversi mesi, spiegato per l'appunto dai nuovi stock di PS5 arrivati negli giorni e che sono l'ennesimo segnale che la reperibilità della console ammiraglia di Sony sta migliorando gradualmente in Europa, per quanto siamo ancora ben lontani da una situazione ottimale.

Horizon Forbidden West

Il boost ricevuto grazie ai nuovi stock di PS5 tuttavia non è bastato a Horizon Forbidden West per conquistare la vetta della classifica, dove invece troviamo F1 22 nella sua settimana di debutto.

A tal proposito, dai dati di GamesIndustry apprendiamo che il nuovo racing game di Codemasters ed Electronic Arts è solo sedicesimo nella classifica dei migliori debutti della serie nel Regno Unito, dietro a Formula One 2001 e F1 2021. In parte questo dato è giustificato dal numero sempre maggiore di acquisti fatti in digitale, visto che le classifiche stilate da GfK tengono in considerazione solo le copie retail.

F1 rimane comunque tra i brand più redditizi nel Regno Unito. Solo considerando le vendite retail, la serie ha generato entrate per oltre 205 milioni di sterline ed è 23esimo nella classifica dei brand con maggiori incassi in UK.