Classifica UK: F1 22 è primo, Horizon Forbidden West mantiene il secondo posto

Come ogni lunedì è disponibile la classifica di vendite del mercato videoludico retail del Regno Unito. Questa settimana troviamo al primo posto F1 22, seguito da Horizon Forbidden West che si aggiudica nuovamente la seconda posizione.

Di seguito la top 20 del mercato retail inglese della settimana che si è conclusa il 3 luglio 2022:

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Mario Strikers: Battle League Football Leggende Pokémon Arceus Minecraft (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto V Gran Turismo 7 Kirby e la Terra Perduta Fire Emblem Warriors: Three Hopes The Quarry Mario Party Superstars WWE 2K22 Elden Ring Jurassic World: Evolution 2 Sniper Elite 5

F1 22

F1 22 ha conquistato il gradino più alto del podio nella sua settimana di debutto. Sulle nostre pagine trovate la recensione del nuovo simulatore di Formula 1 di Codemasters ed EA Sports. Horizon Forbidden West mantiene il secondo posto conquistato la settimana scorsa grazie ai nuovi stock di PS5 arrivati nel Regno Unito di recente. Nintendo Switch Sports chiude il podio risalendo dalla sesta posizione.

Scivolone invece per Fire Emblem Warriors: Three Hopes (qui la nostra recensione), che dal primo posto conquistato nella settimana di lancio ora è quattordicesimo. Per il resto nella Top 20 troviamo alcuni dei titoli più popolari degli ultimi mesi, come Gran Turismo 7 e Kirby e la Terra Perduta ed evergreen come Minecraft, GTA 5 e Mario Kart 8 Deluxe.