Games with Gold, giugno 2022: da Relicta a Torchlight

Siamo arrivati a luglio 2022 ed è tempo di dare un'occhiata anche ai Games with Gold del mese, che tra una cosa e l'altra proseguono imperterriti nel loro percorso anche stavolta, con un'offerta che, se non altro, ci porta a scoprire alcuni giochi forse non molto noti ma che possono rappresentare delle sorprese interessanti. Anche in questo caso si tratta di due giochi provenienti dall'era Xbox One e due giocabili in retrocompatibilità, derivanti dal catalogo di Xbox 360, con delle scelte che si rivelano peculiari, visto che si tratta di giochi non troppo conosciuti in buona parte, fatta eccezione per Torchlight.

Ad ogni modo, non mancano gli elementi d'interesse anche in questa occasione, tra generi, stili e atmosfere particolarmente variegati e alcune idee che vale la pena provare a esplorare, qualora non si sia già fatto in precedenza. Considerando che il mese degli annunci e delle novità, ovvero giugno, è ormai passato senza particolari riflessi nell'organizzazione dei servizi e nonostante i grossi cambiamenti avvenuti su questo fronte da parte della concorrenza, possiamo dire che Xbox Live Gold è destinato a rimanere al suo posto senza grandi svolte nel prossimo futuro.