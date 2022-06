Fire Emblem Warriors: Three Hopes, la recensione di un musou con un pizzico di strategia e GdR

Tutto questo discorso serve ad anticiparvi un'affermazione talmente banale che pare diventata uno slogan, ma non ci possiamo fare niente perché... "questo non è il solito musou". Dopo averci giocato parecchie ore, infatti, possiamo dirvi che l'ultima fatica Omega Force è molto più Fire Emblem che Dynasty Warriors sotto praticamente ogni aspetto. È un discorso complicato, ma continuate a leggere la nostra recensione di Fire Emblem Warriors: Three Hopes se volete saperne di più.

Ogni volta che esce un nuovo musou - genere vituperato per la sua immediatezza e ripetitività - si scatena un polverone di commenti negativi, anche un pochino prevenuti, sul fatto che ci siano persone in grado di divertirsi anche premendo tasti a caso per spazzare via decine di nemici a ogni spadata. Che poi è il motivo per cui esistono, i musou: sono una valvola di sfogo per i giocatori che cercano titoli d'azione senza troppe pretese. Col tempo, però, il genere, rappresentato soprattutto dai titoli sviluppati da Omega Force , si è evoluto in qualcosa di sempre più sofisticato, specialmente da quando sono cominciati a uscire musou su licenze importanti come quelle di Nintendo, che godono di una supervisione più attenta e appassionata rispetto ai tie-in degli anime, che vendono grazie al titolo.

Three Hopes e non Three Houses

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Shez e Claude in un attacco combinato

Casomai aveste ancora dubbi sulla narrativa di Three Hopes, ve lo diciamo subito: è una realtà alternativa a quella che avete conosciuto in Fire Emblem: Three Houses e, anche se le prime battute possono sembrare simili, ci sono delle importanti divergenze che cambiano la storia quasi subito. A cominciare dal fatto che il protagonista è un mercenario - o una mercenaria, potete scegliere il sesso - di nome Shez mentre Byleth, che era la nostra controparte nel GDR di Intelligent Systems, è il Flagello Cinereo, praticamente un antagonista.

Nel giro di un paio di missioni tutorial, Three Hopes ci scaraventa nel conflitto per il Fódlan: la scelta della casata che appoggeremo - i Leoni Blu di Dimitri, i Cervi Dorati di Claude o le Aquile Nere di Edelgard - cambierà profondamente la narrativa, i dialoghi e i personaggi che recluteremo e potremo controllare in battaglia.

Per avere una visione d'insieme, insomma, dovrete completare il gioco più di una volta, anche perché ci sono dei momenti in cui le vostre decisioni possono fare la differenza, sbloccando nuove missioni o sottotrame, oppure determinando la vita o la morte di certi personaggi. La narrativa è significativamente diversa rispetto a Three Houses, e ci sono alcune trovate che potrebbero apparire a dir poco insolite, ma a differenza del precedente Fire Emblem Warriors, che incrociava i personaggi di molteplici Fire Emblem in una storia senza senso per il puro gusto di solleticare gli appetiti dei fan, Three Hopes mantiene un'identità tutta sua e un'apprezzabile coerenza d'insieme, dando voce e carattere a tutti i combattenti, Shez incluso.

Non aspettatevi chissà quale sceneggiatura, però. I dialoghi tendono a essere prolissi, soprattutto quelli di sostegno che servono ad approfondire la caratterizzazione dei tantissimi personaggi: in questo senso, chi ha già giocato Three Houses non scoprirà nulla di veramente nuovo su di loro, perciò questo aspetto potrebbe apparire un po' ripetitivo, senza contare che tende a rallentare il ritmo del gameplay, pur essendo necessario a migliorare le prestazioni sul campo di battaglia. Il che, tutto sommato, ha senso, perché Three Hopes non è un action puro.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Hubert è ancora uno dei migliori maghi

Il nuovo titolo Omega Force, infatti, ha una componente GDR enormemente stratificata che attinge a piene mani alle dinamiche di Fire Emblem come serie e di Three Houses come titolo d'ispirazione. Torna quindi la possibilità di esplorare in terza persona gli accampamenti per parlare coi vari personaggi e accedere a una smodata quantità di servizi: dal fabbro che potenzia e identifica le armi all'emporio dove comprare ingredienti e attrezzatura, passando per il cuoco che migliora i rapporti tra i commensali, il diario che registra storia e cinematiche, la gestrice che ci ricompensa per le imprese compiute semplicemente giocando, e così via.

Le prime ore sono una continua scoperta di funzionalità che si intersecano a vicenda: esattamente come in Three Houses, anche in Three Hopes abbiamo una misura limitata di tempo e fatica che dovremo spendere nel modo opportuno, decidendo, per esempio, se investirla sull'addestramento dei personaggi rimasti indietro coi livelli e le loro classi, oppure nelle spedizioni che ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri compagni di battaglia.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, microgestire le unità sulla mappa è fondamentale

La maggior parte di queste funzionalità, inoltre, si potenzia spendendo i materiali trovati in missione o per altre vie. Ciascuna di esse ha una specie di albero dei talenti che potremo sbloccare progressivamente, ampliando la gamma di servizi offerti e migliorando le performance in combattimento dei vari personaggi: è un aspetto che nelle prime ore di gioco passa quasi inosservato, ma il titolo Omega Force, soprattutto ai livelli di difficoltà più elevati, richiede una microgestione importante di tutte queste risorse e dinamiche.

Basta aprire il profilo di un personaggio a caso per rendersi conto di quanto complessa sia la componente GDR: è fatta di statistiche, parametri, competenze con le armi, abilità uniche, passive che possiamo imparare e scambiare, sinergie e altro ancora. Il sistema a classi induce il giocatore a sperimentare molteplici combinazioni per migliorare ogni singolo personaggio e, per fortuna, la funzionalità di addestramento summenzionata aiuta tantissimo, in questo senso, perché permette di sviluppare i combattenti senza dover necessariamente ripetere le missioni.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, nell'accampamento troverete il fabbro, il cuoco e altri servizi

Proprio come Three Houses, anche Fire Emblem: Three Hopes ci sfida a costruire l'armata perfetta. Le diverse nature e propensioni dei singoli personaggi suggeriscono la strada che dovrebbero intraprendere, ma nulla ci vieta di cambiare idea e tentare un nuovo approccio: migliorando una classe si imparano abilità che possono fare comodo a un'altra, o che possono rinforzare il punto debole di un personaggio specifico.

Sotto questo aspetto, Fire Emblem Warriors: Three Hopes non ci ha deluso. Anzi, ci ha sorpreso. La componente GDR strategica è importantissima e ben strutturata, soprattutto se si ha un'infarinatura del gioco Intelligent Systems che lo ispira. Forse la varietà di sistemi può sembrare eccessiva, ma le risorse che ne scandiscono la fruizione aiutano a schematizzare la partita, offrendo un momento di riflessione e di calma tra una battaglia e l'altra.