High on Life: una data d'uscita precisa per il folle sparatutto su PC e Xbox

High on Life è stata probabilmente una delle sorprese più interessanti mostrate in anteprima assoluta nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022, ma il primo trailer di presentazione non riportava ancora una data d'uscita precisa, che arriva invece adesso da parte del team di sviluppo.

Con l'annuncio e il trailer di presentazione era emerso il mese di uscita, ovvero ottobre 2022, ma il team ha ulteriormente precisato il lancio del gioco per il 25 ottobre 2022.

High on Life, uno screenshot del gioco

Nonostante High on Life sia spuntato praticamente a sorpresa pochi giorni fa, dunque, ha già una data d'uscita relativamente vicina, cosa che risulta quasi strana considerando le dinamiche attuali dell'industria videoludica.



Come abbiamo visto anche nell'anteprima che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi su quello che sappiamo su High on Life, il gioco si presenta come uno sparatutto in prima persona veramente bizzarro, come si conviene a un gioco che è stato ideato dai creatori della serie TV animata Rick and Morty, d'altra parte.

Si tratta di uno shooter ad ambientazione fantascientifica dallo stile grafico molto curato ma anche caricaturale e grottesco, ovviamente umoristico, in cui assistiamo a una guerra generale tra razze aliene folli e bizzarre, utilizzando armi e soluzioni di gioco alquanto fuori dagli schemi. Non ci vorrà molto per provarne la versione completa, a quanto pare, considerando che l'uscita è dunque prevista per il 25 ottobre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.