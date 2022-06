Sucker Punch lavora a un gioco stealth open world, è Ghost of Tsushima 2?

Non sappiamo ancora a costa stia lavorando Sucker Punch, dopo Ghost of Tsushima, ma in base ad alcuni annunci di lavoro potrebbe trattarsi di uno stealth action open world, come riferito da alcuni utenti su Resetera a partire da alcuni particolari dettagli emersi da questi annunci.

Si parla, in particolare, della ricerca di uno specialista in technical combat design, in grado di lavorare su un sistema di combattimento piuttosto sviluppato e complesso, basato su diverse abilità a progressione.

Un altro Senior Combat Designer è richiesto, con esperienza nella costruzione di un sistema in grado di valorizzare la tecnica e il tempismo, con parate e contrattacchi.

Tutto questo potrebbe rientrare anche nella possibile descrizione di un Ghost of Tsushima 2, in effetti, forse con alcune variazioni al gameplay. I documenti relativi agli annunci parlano di un open world di caratura tripla A con elementi stealth e combattimenti melee, tutte cose che potrebbero avere a che fare con un seguito del gioco.

In ogni caso, non possiamo fare altro che attendere eventuali annunci da parte di Sucker Punch al riguardo. Considerando che il supporto per Ghost of Tsushima è ufficialmente concluso ormai da alcuni mesi, è probabile che qualche novità sui prossimi progetti del team di PlayStation Studios possano arrivare tra poco.