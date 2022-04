Ghost of Tsushima: la patch 2.18 termina il supporto post-lancio, Sucker Punch ringrazia i giocatori

Sucker Punch ha pubblicato la Patch 2.18 di Ghost of Tsushima Director's Cut, con una serie di modifiche pensate perlopiù per la modalità multiplayer Leggende e un paio di fix per il single player. L'aggiornamento, conclude il supporto post-lancio dell'esclusiva PlayStation, con gli sviluppatori dunque che hanno smesso di lavorare attivamente a ulteriori update, ma continueranno comunque a monitorare i feedback per risolvere eventuali emergenze per il multiplayer.

"Anche se al momento non stiamo lavorando attivamente a ulteriori patch, continueremo a monitorare i feedback sul subreddit Gotlegends gestito dalla community e i messaggi inviati a @SuckerPunchProd su Twitter per qualsiasi bug urgente o eventuali problematiche", recita il messaggio di Sucker Punch in fondo alle note ufficiali della patch, ringraziando la community per il supporto sin dal lancio di Ghost of Tsushima.

"Vogliamo ringraziare enormemente tutta la community per l'incredibile supporto e i feedback ricevuti dal momento del lancio. Quando la modalità Leggende è stata pubblicata nell'ottobre del 2020, non ci saremmo mai aspettati di avere una community così attiva più di un anno e mezzo dopo, e non potremmo essere più riconoscenti nei confronti di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio!"

Ghost of Tsushima, un'immagine tratta dal gioco

Di seguito le note ufficiali della patch 2.18 di Ghost of Tsushima:

Leggende:

Corretto un bug per cui la salute di un compagno di squadra poteva scendere momentaneamente sotto lo zero, venendo considerata come "morte" in modalità Personalizzata e prove Incursione, il che poteva occasionalmente impedire lo sblocco dell'elemento cosmetico Cuore nascosto

Aggiunto un pulsante Importa dati salvati PS4 nella modalità standalone Leggende (trasferimento salvataggio console PS4). Assicurati di selezionare "sì" alla richiesta di importazione in Leggende.

Le Ferite condivise non annullano più l'abilità Occultamento dell'Assassino.

Aggiunto un nuovo obiettivo Riempi squadra, modalità Personalizzata - Completamento perfetto. Questo permetterà agli utenti che vogliono ottenere l'elemento Cuore nascosto di cercare partite separatamente da coloro che vogliono un'esperienza diversa in modalità Personalizzata.

Modifiche agli oggetti:

‎

Tutte le katane leggendarie ottengono per impostazione predefinita i vantaggi Maestro della forma, incluse le forme sbloccate tramite i vantaggi. Se hai già sbloccato un vantaggio Maestro della forma, potrai sostituirlo senza problemi con un nuovo vantaggio.

Gli amuleti leggendari possono ora usare vantaggi e proprietà precedentemente limitati agli amuleti specifici di ogni classe, se l'amuleto leggendario è legato alla classe specificata.

La proprietà Ripristino determinazione delle bombe di polvere nera è stata significativamente ridotta.

Arco deviante non genera più determinazione extra con le frecce deviate.

Aggiunto il vantaggio Munizioni a Triboli e Semi demoniaci.

Ridotta la percentuale di bombe di polvere nera, bombe accecanti, frecce infuocate e frecce perforanti rilasciate con il vantaggio Munizioni.

Il valore massimo della proprietà Ripristino determinazione in mischia è aumentato al 25%.

Il valore massimo della proprietà Danni da fuoco è aumentato al 20%.

Il valore massimo della proprietà Assassinio dall'alto è aumentato al 50%.

L'abilità del samurai Colpi possenti è aumentata a +25% di danni in mischia

Corretto il bug per cui le bombe di polvere nera non contavano per alcune sfide di maestria.

Corretto un bug per cui le missioni Sopravvivenza oro e argento mostravano modificatori di missione errati.

Corretto un bug in modalità Sopravvivenza per cui uno Spettro morto nel breve periodo dopo l'ondata finale, ma prima dell'apparizione della schermata del punteggio, provocava l'assenza di alcune ricompense.

Corretto un bug molto raro per cui era impossibile completare il tutorial di Leggende.

Giocatore singolo