YouTuber interrogato per possesso di cocaina va dalla polizia con della marijuana e viene arrestato

Yudai Nishikawa, YouTuber di 21 anni, era andato in una stazione di polizia per un'accusa di possesso di cocaina. Dopo aver ammesso il crimine, è stato perquisito e gli è stata trovata della marijuana. Il ragazzo è stato quindi arrestato due volte.

Yudai Nishikawa - noto come Neko-kun - è un famoso YouTuber giapponese, con circa 900.000 iscritti. Il ragazzo è stato chiamato nella stazione di polizia dopo che un secondo uomo, che era stato arrestato poiché sotto effetto di stupefacenti e sul qual era stata trovata della cocaina (1.2 grammi), aveva affermato che la droga era di Nishikawa. Il ragazzo ha ammesso che era di sua proprietà ed è quindi stato arrestato.

A quel punto, è stato perquisito e gli è stata trovata addosso della marijuana (0.5 grammi). Nishikawa ha ammesso che anche quella era sua e ha affermato: "Due anni e mezzo fa, l'ho comprata da una persona di colore a Kabukicho", ovvero uno dei distretti di Tokyo dove è possibile trovare molteplici locali. "Ho fumato marijuana per sembrare fico. Ma fumandola mi stordisco e non puoi giocare bene ai videogiochi, quindi ho deciso di non fumarla mai mentre giocavo".

Supponiamo che quest'ultima affermazione serva anche per assicurare ai suoi molti spettatori che, mentre era davanti alla telecamera, non era mai stato sotto effetto di droghe.