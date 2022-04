Diablo 2 Resurrected: patch 2.4 disponibile con modifiche alle classi ed emulazione grafica classica

Blizzard ha pubblicato la corposa patch 2.4 di Diablo 2: Resurrected per PC e console. Si tratta di un aggiornamento molto atteso dai giocatori, non solo perché si tratta del primo grosso update da dodici anni a questa parte per Diablo 2, ma anche perché apporta numerose modifiche al bilanciamento delle classi, introduce nuovi contenuti e anticipa l'arrivo delle ladder, che saranno disponibili a partire dal 28 aprile.

Le note ufficiali della patch 2.4 di Diablo 2 Resurrected in italiano sono disponibili a questo indirizzo. Si tratta di una lista sconfinata di cambiamenti, quindi prendetevi almeno un'oretta abbondante di tempo libero se avete intenzione di leggerla per intero.

Una delle novità di spicco dell'aggiornamento è senza dubbio la presenza di numerose modifiche al bilanciamento delle abilità delle classi e pezzi di equipaggiamento, con l'obiettivo di espandere la diversità delle build e degli stili di gioco, sulla base dei feedback dei giocatori. Non mancano poi modifiche al bilanciamento dei mercenari, dei livelli delle zone di gioco e delle descrizioni di alcuni oggetti del gioco per rendere più chiari i loro effetti, nuove parole runiche esclusive per la modalità ladde e ricette per il Cubo Horadrico.

Tra le novità troviamo anche la funzionalità "Emulazione grafica classica", che permette di accedere a nuove opzioni di simulazione per emulare la grafica del gioco classico. Le opzioni sono "GDI", che emula il programma di rasterizzazione originale senza filtri, "Glide", che emula il backend acccelerato dell'hardware del gioco con filtri bilineari e infine "Resurrected" che sfrutta l'emulazione di Glide ma con correzioni aggiuntive.

Nel frattempo anche Diablo 3 si è aggiornato e ora grazie alla patch 2.7.3 supporta il 4K nativo su Xbox Series X.