Axie Infinity: il furto di criptovalute di $620 milioni è opera di un gruppo nord-coreano

Secondo le autorità degli USA, dietro al furto di criptovalute del valore di 620 milioni di dollari vi è un gruppo legato alla Corea del Nord.

L'hack che ha portato al furto è stato il più grande avvenimento in ambito criptovalute e ha fatto sorgere molte domande sulla sicurezza di questa industria. Inoltre, il tutto è avvenuto poche settimane dopo un altro furto, del valore di 320 milioni di dollari. Ora, l'FBI ha affermato che "tramite le nostre investigazioni siamo stati in grado di confermare che Lazarus Group e APT38, legati alla Corea del Nord, sono responsabili per il furto".

Lazarus Group è divenuto noto nel 2014 quando è stato accusato di aver hackerato Sony Pictures Entertainment, come vendetta per il film The Interview, un lungometraggio satirico che si prende gioco del leader della Nord Corea, Kim Jong Un.

John Bambenek, un analista della società di sicurezza digitale Netenrich, ha detto che la Corea del Nord è "unica" nel suo modo di impiegare gruppi dedicati al furto di criptovalute. "Poiché la Corea del Nord è altamente sanzionata, i furti di criptovalute sono anche un interesse di sicurezza nazionale per loro", ha detto.

Gli hacker nordcoreani hanno rubato circa 400 milioni di dollari di criptovalute attraverso attacchi informatici l'anno scorso, ha detto la piattaforma di dati blockchain Chainalysis a gennaio.

Rimanendo in tema con Axie Infinity: i proprietari terrieri si lamentano che i giocatori schiavi non pagano le loro quote.