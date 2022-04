Genshin Impact: Update 2.7 a rischio rinvio a causa del Covid, secondo alcuni rumor

Stando ad alcune voci di corridoio, miHoYo potrebbe essere costretta a rinviare l'Update 2.7 di Genshin Impact, così come i banner con Yelan e Kuki Shinobu, di alcune settimane per via dell'emergenza Covid-19 e del rigidissimo lockdown in corso a Shanghai, dove si trova la sede della softwarehouse.

Come riporta l'account SaveYourPrimos, l'update 2.7 di Genshin Impact potrebbe infatti tardare 2-3 settimane rispetto ai piani iniziali. A quanto pare una delle possibili soluzioni per compensare il ritardo sarà quella di aggiungere un banner "tappabucchi" dopo quello di Ayaka.

A quanto pare questa indiscrezione è rafforzata da vari indizi. Per prima cosa, la conclusione prevista per il ciclo vitale dell'Update 2.6 è fissato all'11 maggio (giorno in cui dovrebbe arrivare quindi la versione 2.7). Tuttavia, stando alla scaletta degli eventi pubblicata sul sito ufficiale di miHoYo, l'ultimo evento in programma è il "Marvelous Merchandise" che si concluderà il 13 maggio. Solitamente tutti gli eventi si concludono prima dell'arrivo di un nuovo aggiornamento, il che potrebbe suggerire un'estensione della versione 2.6.

A sua volta, l'evento sopracitato non era tra quelli in programma annunciati inizialmente da miHoYo ed è andato a sostituire l'inedito "Spices from the West", che ora non viene neppure menzionato nella scaletta. Insomma, qualcosa non torna e se a ciò aggiungiamo il lockdown a Shanghai la situazione potrebbe essere preoccupante, dato che gli update sono la linfa vitale di Genshin Impact.

Detto questo, per il momento siamo nel reame delle indiscrezioni e delle speculazioni, dunque non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di miHoYo. C'è da dire in ogni caso che mancano ancora tre settimane alla fine del ciclo vitale dell'aggiornamento 2.6, quindi è sicuramente presto per iniziare a fasciarsi la testa.